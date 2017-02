Veicoli commerciali: a gennaio più 11%. Prosegue il trend, dice Federauto

Crescita per l'Italia nel mercato dei veicoli commerciali e industriali.

"Il 2017 si apre con un'ulteriore crescita per l'Italia nel mercato dei veicoli commerciali e industriali. Secondo i dati di gennaio diffusi da Acea e analizzati da Federauto Trucks - rende noto la Confcommercio -, si registra un incremento dell'11,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con 14.764 immatricolazioni di veicoli nuovi. In totale, ricorda l'associazione, le immatricolazioni in Europa sono state 178.990 (Eu+Efta), ovvero l'8,1% in più rispetto a gennaio 2016."



«Il 2017 si apre con un risultato positivo che prosegue nel trend di ripresa manifestatosi in tutto il 2016. Nel mese di gennaio abbiamo registrato ancora una forte attrattività esercitata dal superammortamento al 140% che, come sappiamo, per i beni strumentali è stato confermato per tutto l'anno», ha commentato Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Trucks.