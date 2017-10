Valle d'Aosta: ok ad accordo tra Confcommercio e Airbnb

Siglato l'accordo tra Airbnb Valle d'Aosta e Confcommercio.

"Un accordo è stato siglato tra la community Airbnb Valle d'Aosta e Confcommercio Imprese per l'Italia Vda" espongono in una nota dall'associazione delle imprese.



«L'intesa - spiega Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA - ci consente di essere partner di un sistema di prenotazione in continua espansione e quindi valorizzare le attività commerciali iscritte a Confcommercio VdA attive nelle zone delle strutture proposte dagli host Airbnb».



"In Valle d'Aosta sono 1850 i proprietari di alloggi che affittano circa 2.300 appartamenti tramite Airbnb che nel 2016 ha permesso a oltre 43.000 persone di soggiornare in Valle d'Aosta (oltre 162.000 presenze, 3,2 milioni di fatturato)" prosegue l'ente di categoria.



«L'intesa - spiega Claudio Pica, cofondatore della Community Airbnb Vda - è nata da una serie di incontri dove sono state tracciate le linee guida per contribuire a dare nuovo impulso al comparto turistico».