Terremoto: nelle Marche si contano gli sfollati in hotel in vista dell'estate

La Confcommercio sui numeri dei terremotati ospitati negli hotel.

"Sta lavorando 'sui numeri' la cabina di regia istituita dall'assessore al Turismo della Regione Marche, Moreno Pieroni, sulla permanenza dei circa 5.300 sfollati negli alberghi, in prevalenza lungo la costa" rende noto il direttore generale di Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco.



"La cabina di regia sta incrociando i dati per avere una 'fotografia' aggiornata del fabbisogno delle famiglie ospitate in hotel e strutture ricettive" precisa l'associazione delle imprese.



"Siamo tranquilli - spiega Polacco - perché i posti letto ci sono: sono 6.495 quelli disponibili, circa 1.200 in più di quelli al momento necessari."



"Ma con l'avvicinarsi della stagione estiva, alcune strutture ricettive (in genere le più grandi) hanno ridotto la disponibilità per i terremotati in modo da fare spazio alla loro clientela abituale, anche se c'è un calo generalizzato delle prenotazioni. Molta disponibilità invece è stata espressa da alberghi, residence e camping di minori dimensioni" prosegue l'ente di categoria.



"Resta in piedi la nostra proposta - aggiunge Polacco - di cercare di avvicinare le persone terremotate ai loro luoghi di origine nelle strutture ricettive agibili nell'entroterra, un'operazione che, secondo Confcommercio, si potrebbe fare per 1.500 persone".



Inoltre "resta in piedi" anche la richiesta di Confcommercio di ritoccare in alto le tariffe "da 40 euro a 45-50", e su questo la Confcommercio è "in attesa di una risposta".