Taxi minacciano nuovo sciopero: basta con i ricatti', dice Conftrasporto

La Conftrasporto sul riordino della legge quadro dei tassisti.

«Basta con i ricatti di alcune rappresentanze del mondo dei taxisti», afferma in una nota è il presidente di Conftrasporto Confcommercio, Paolo Uggè, dopo che, al termine dell'assemblea nella sede romana del '3570', i taxisti hanno annunciato una nuova mobilitazione se non saranno ritirati tutti gli emendamenti in discussione alla Camera e al Senato.



«Il riordino della legge quadro 21 del 92 è una questione molto delicata che va affrontata con serenità e non sulla spinta di ricatti corporativi. Se vogliamo discuterne seriamente dobbiamo tutti rispettare - aggiunge Uggè - principi di correttezza che garantiscano a ciascuno la libertà di intraprendere. Conftrasporto è pronta a fare la sua parte come ha sempre fatto, secondo i principi contenuti nel verbale d'intesa sottoscritto martedì scorso a Roma, e come farà in occasione del tavolo convocato domani al Ministero dei Trasporti».