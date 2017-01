Super ammortamento: boom immatricolazioni veicoli commerciali nel 2016

«L'opportunità di godere del super ammortamento al 140%, in attesa della conferma ufficiale della proroga al 2017 (arrivata poi nella prima metà del mese di dicembre con la legge di bilancio), in uno scenario reso più incerto anche dai risultati del referendum, ha spinto i clienti ad anticipare gli acquisti di veicoli commerciali entro il 2016» spiega in una nota Massimo Nordio, presidente dell'Unrae, l'Associazione delle Case automobilistiche estere, commentando i dati elaborati dal Centro Studi e Statistiche dell'Associazione secondo i quali il mese di dicembre ha visto un'exploit di immatricolazioni di veicoli da lavoro (autocarri fino a 3,5 tonnellate), accelerando ulteriormente il trend e segnando un incremento dell'88,9%, il trentacinquesimo consecutivo, con 27.772 unità vendute rispetto alle 14.702 del dicembre 2015.



"L'intero anno sfiora così le 200.000 immatricolazioni complessive (199.300 per l'esattezza) - continua dunque l'ente di categoria -, con una crescita del 49% in confronto alle 133.794 dello stesso periodo 2015."



Dal Confcommercio evidenziano quindi: "Il mercato torna, quindi, a toccare le 200.000 unità, livello abbandonato nel lontano 2008, anno dal quale iniziò un lungo periodo di crisi."



«A sostenere l'ottimo andamento delle vendite nell'intero anno 2016 - afferma Nordio - il beneficio fiscale del superammortamento e la Nuova Sabatini per l'acquisto di beni strumentali, che hanno accelerato il rinnovo di un parco circolante ancora molto anziano, e la commessa del Costruttore nazionale verso un'Azienda a partecipazione pubblica».



«Per l'anno che si è appena aperto - conclude il presidente Unrae - alla luce della conferma dei benefici fiscali quali superammortamento e Legge Sabatini, riteniamo che il mercato dei veicoli commerciali possa proseguire nel trend di incremento, seppur in deciso ridimensionamento al +5%, vista anche l'anticipazione degli acquisti sul 2016, che avrà effetti soprattutto nel primo trimestre di questo anno».