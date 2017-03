Reggio Calabria: via libera ai contratti a tempo determinato per stagione turistica

Ok a Reggio Calabria all'accordo per assumere lavoratori a tempo determinato senza limitazioni numeriche per ragioni riconducibili alla stagionalità.

"E' operativo dal 13 marzo scorso l'accordo territoriale siglato da Confcommercio Reggio Calabria con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil provinciali che permetterà alle imprese del settore commercio di assumere lavoratori a tempo determinato senza limitazioni numeriche per ragioni riconducibili alla stagionalità", viene riferito in una nota dell'associazione delle imprese.



La Confcommercio informa inoltre: "Un accordo che va nella direzione, da un lato, di agevolare le aziende che in particolari periodi dell'anno hanno la necessità di gestire picchi di lavoro, dall'altro di favorire l'utilizzo di forme contrattuali con adeguate tutele e garanzie (contratto a tempo determinato) in luogo del ricorso ai voucher o, peggio, al lavoro irregolare."



«Continua il nostro impegno per promuovere la legalità e migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operatori del comparto del commercio. Con l'intesa raggiunta - ha dichiarato il presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Giovanni Santoro - proviamo a dare risposta concreta ad una necessità delle aziende, attuando la delega di cui al CCNL nazionale e disciplinando una particolare tipologia di contratto a tempo determinato utile a gestire picchi di lavoro. Sono stati individuati tre periodi dell'anno (natalizio, pasquale ed estivo) nel corso dei quali, da oggi, le imprese potranno superare i vincoli imposti dalla legge per assumere personale a tempo determinato, con l'auspicio che gradualmente si creino le condizioni per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. L'intesa di enorme importanza consente alle aziende di creare nuovi posti di lavoro, incrementando, di fatto, i livelli occupazionali e al contempo consente alle nostre imprese di governare al meglio i periodi di più intensa attività, operando nel pieno rispetto delle regole e, dunque, evitando il rischio di pesanti sanzioni».



"L'accordo è pienamente efficace e potrà essere sfruttato già dalle prossime festività pasquali. Avrà valenza biennale, fermo restando le verifiche periodiche per rilevare gli effetti prodotti sul territorio e renderlo magari strutturale all'interno di un contratto integrativo provinciale del commercio già allo studio delle commissioni paritetiche" si chiarisce infine.