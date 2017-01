Produzione industriale: media eurozona più 1,5%, balzo 14,6% per Irlanda

"Produzione industriale in crescita del +1,5% nell'Eurozona a novembre rispetto al mese precedente. Lo indica Eurostat - si spiega in un comunicato dalla Confcommercio -, specificando che rispetto a novembre 2015 la crescità è stata di +3,2%. Andamento positivo anche per la produzione in Italia, dove su base mensile la crescita è stata di +0,7%, mentre in 12 mesi è aumentata di +3,2% (+2,3% in Germania, +2,0% in Francia). Spettacolare il balzo per l'Irlanda: +14,6% rispetto allo stesso mese del 2015."