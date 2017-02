Palermo capitale della cultura 2018: occasione di rilancio, dice Confcommercio

«La proclamazione di Palermo quale Capitale italiana della Cultura 2018 non può che renderci felici e soddisfatti come associazione che riunisce imprenditori, commercianti, professionisti. Un attestato di fiducia e un premio per la nostra bellissima città che, pur tra mille difficoltà, trova sempre lo spunto, il guizzo per emergere, per risorgere e per distinguersi» dichiara in una nota Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo.



«Indubbiamente sarà un'occasione importante di valorizzazione di quanto esiste - assicura - e di sprone per quanto può e deve essere migliorato e per il rilancio dell'economia legata non soltanto alla cultura, ma anche al turismo e all'ospitalità e al tessuto economico in genere. Palermo da sempre è un immenso patrimonio mondiale di cultura, scrigno di grandi bellezze artistico-monumentali e certamente il riconoscimento come patrimonio Unesco del percorso arabo-normanno non può che costituire un ulteriore tassello aggiunto alla valorizzazione dei nostri siti».



«Palermo - conclude - sarà luogo di grandi eventi e grandi manifestazioni, il centro della cultura sia a livello italiano che internazionale, non possiamo che esserne fieri».