Pagamenti con bancomat: "no sanzioni ma riduzione delle commissioni"

Confcommercio commenta le sanzioni in arrivo per chi non permette il pagamento con il bancomat e le carte di credito.

"La modernizzazione del sistema dei pagamenti del nostro Paese passa anche da una maggiore diffusione della moneta elettronica che non si raggiunge certamente con il sistema sanzionatorio. Confcommercio ribadisce, quindi, la necessità di agire sulla riduzione delle commissioni applicate dalle banche alle imprese che restano ancora troppo elevate e che, nel caso di pagamenti di piccoli importi, assorbono molto spesso i margini di profitto degli imprenditori" dichiara in una nota l'associazione di categoria, commentano l'annuncio del viceministro dell'Economia, Luigi Casero.



"I costi incidono ancora in misura eccessiva sia sull'installazione e la gestione dei Pos che, soprattutto, sul denaro che transita. - sottolinea infatti - In ogni caso, in Italia il numero dei Pos installati è di più di 2 milioni, rispetto a 1,5 milioni in Francia e a 1,2 milioni in Germania, con un incremento di circa il 60% negli ultimi cinque anni. Inoltre, nel nostro Paese le transazioni effettuate complessivamente annualmente con carte di credito, di debito e prepagate sono passate da circa 1 miliardo e 700mila del 2011 a oltre 3 miliardi del 2016, con un incremento di quasi l'80%. E', quindi, evidente che su questo argomento sia necessario superare i luoghi comuni e le facili strumentalizzazioni".