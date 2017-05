PIL più 0,2%: scenario per nulla rassicurante, dice Confcommercio

Confcommercio commenta i dati del PIL nel primo trimestre 2017.

"Crescita debole che conferma quanto già emerso dagli altri indicatori congiunturali e perfettamente coerente con la modesta dinamica che contraddistingue l'economia italiana del dopo crisi" dichiara in una nota l'Ufficio Studi Confcommercio commentando le stime preliminari del PIL nel primo trimestre diffuse oggi dall'Istat.



"Gli aspetti più critici e preoccupanti - prosegue l'associazione delle imprese - riguardano non solo la profondità delle recessioni passate quanto soprattutto la cronica incapacità del nostro sistema produttivo di trovare un'accelerazione sufficiente a trasmettere la ripresa dalle statistiche economiche alla vita quotidiana di famiglie e imprese". "La produttività stagnante, la prospettiva di un incremento dei tassi d'interesse, stante l'elevato debito pubblico, e l'importazione di impulsi inflazionistici - avverte quindi Confcommercio - disegnano uno scenario per nulla rassicurante sia per la domanda interna sia per gli obiettivi di finanza pubblica con cui il Paese deve confrontarsi".