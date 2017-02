Manovra: più che aumentare accise tagliare spesa pubblica, dice Confcommercio

"La richiesta dei correzione dei conti sembra più un puntiglio che una questione di sostanza. Oggi serve un'Europa che risponda alle attese dei cittadini e delle imprese. Per esempio, deve evitare che ci siano incrementi di tasse. In questo senso, parlando di aumento delle accise serve più coraggio e determinazione nel tagliare la spesa pubblica", dichiara in una nota il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in merito alla manovra correttiva da 3,4 miliardi chiesta dall'UE.