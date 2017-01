Manovra correttiva può deteriorare ancora fiducia famiglie e imprese, dice Confcommercio

"Al deterioramento del sentiment delle famiglie fa riscontro la riduzione della fiducia delle imprese del commercio al dettaglio, segno che, al netto dei durevoli, il mondo dei consumi è ancora in difficoltà" spiegano in una nota da Confcommercio, commentando i dati sulla fiducia delle famiglie e delle imprese diffusi dall'Istat.



Dall'ente di categoria precisano in ultimo: "La fiducia degli imprenditori degli altri settori è in moderata crescita. Dentro un quadro economico molto fragile, emergono, tuttavia, interessanti indizi di vitalità. I dati odierni indicano, infatti, un'ulteriore crescita del grado di utilizzo degli impianti nel quarto trimestre del 2016, riportandolo ai livelli pre-crisi. Inoltre, i giudizi più favorevoli riguardo al tenore della domanda e alla pressione dei vincoli finanziari fanno ritenere possibile un'accelerazione degli investimenti già nei prossimi mesi".



"In questo contesto di ripresa, seppure ancora moderata e incerta, è importante scongiurare il rischio di manovre aggiuntive che - si precisa - potrebbero deteriorare ulteriormente la fiducia delle famiglie e comprimere la nascente propensione a investire da parte delle imprese."