Maltempo: fornitori sospendano richiesta pagamenti a commercianti Chieti, chiede Confcommercio

"La sospensione o, almeno, la dilazione dei pagamenti in scadenza a fine mese per i commercianti al dettaglio della città giunti, ormai, allo stremo delle forze anche per le eccezionali nevicate che hanno colpito Chieti e dintorni dove, in pratica, i saldi invernali non sono mai scattati" chiede in una nota Confcommercio Chieti ai fornitori degli esercizi commerciali al dettaglio teatini e della provincia.



"Ci sono decine di attività commerciali - spiega infatti Marisa Tiberio, presidente provinciale Confcommercio Chieti - che hanno battuto l'ultimo scontrino il 5 gennaio scorso, ovvero due settimane fa, senza dimenticare le numerose imprese che devono fare i conti da 48 ore, al pari delle famiglie, con la prolungata mancanza di energia elettrica. E' chiaro che la categoria è esasperata ed è impossibilitata a pagare, entro fine mese, i fornitori che busseranno cassa".



Confcommercio Chieti sta inoltre stilando un dettagliato report che "testimonia le difficoltà della categoria a cui si aggiungerà la presa di posizione del sindaco Di Primio il quale fornirà a Confcommercio Chieti una relazione in cui si certificheranno le difficoltà viarie e di accesso alla città in questi giorni, peraltro balzate alla cronaca dei telegiornali nazionali, e si ricorderanno le chiusure prolungate di scuole e di uffici pubblici".



"Chiunque potrà avere questo report per chiedere ai fornitori un gesto di solidarietà - sottolinea Tiberio - nei confronti di una categoria che ha dovuto sempre cavarsela da sola ma che adesso chiede aiuto per evitare la morte sua e, di conseguenza, dell'intera città".



Confcommercio Chieti aveva già richiesto alla Regione Abruzzo, attraverso una lettera accorata indirizzata al presidente Luciano D'Alfonso, il riconoscimento della "calamità commerciale" a causa dell'eccessiva concentrazione di centri commerciali nel tessuto urbano.