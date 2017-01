Macchine movimento terra: domanda si rafforna nel 2016, dice Ascomac

"Continua il trend positivo del mercato delle macchine movimento terra e lavori stradali iniziato nel 2014" sottolinea in una nota Ascomac - Confcommercio, evidenziando che "nel 2016 è stata infatti raggiunta quota 11.103 unità, i livelli del 2011, nonostante un'economia italiana che stenta ancora a crescere, come il comparto degli investimenti in costruzioni che solo nell'anno in corso potrebbe finalmente tornare a significativi valori di crescita."



Dalla associazione si comunica dunque: "L'Ance, infatti, stima per il 2016 un modesto incremento dello 0,3% in termini reali rispetto al 2015. Il quarto trimestre ha inciso notevolmente sul risultato delle macchine mostrando un ottimo incremento del 27,5% (vendite e noleggio) rispetto allo stesso periodo del 2015. Anche nei trimestri precedenti si erano comunque realizzati significativi incrementi: +24,3% nel primo trimestre, + 17,5% nel secondo e + 15% nel terzo. Una sintetica analisi per macro tipologie di macchine mostra che il mercato movimento terra tradizionale (macchine medio-grandi) è cresciuto del 21%, il mercato delle macchine compatte (il più rappresentativo in termini di unità) del 28%, quello dei rulli e delle vibro finitrici di un ottimo 44%. In controtendenza i mercati dei sollevatori telescopici (- 68.6%) e delle terne (- 1,1%), percentuale influenzata dalla significativa flessione delle terne articolate. Peraltro sono comparti che rappresentano solo il 2% dell'intero mercato. Risultato fortemente negativo anche per i dumpers articolati: - 31,8%."



"Le positive previsioni dell'Ance sugli investimenti in costruzioni, che nel 2017 dovrebbero registrare un + 0,8% in termini reali e un + 1,7% in termini nominali, incrementi principalmente dovuti a fattori fiscali e a investimenti infrastrutturali (interventi antisismici e efficientamento energetico), portano a prevedere per l'anno corrente un consolidamento della crescita" precisa infine l'ente di categoria.