Invio telematico dati condomini ad Agenzia Entrate: serve proroga, dice Confcommercio

"Il Decreto del MEF del 1 dicembre 2016 impone agli amministratori di condominio, a partire dai dati relativi al 2016, di inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici residenziali e con riferimento all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sempre finalizzato all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione" ricorda in una nota la Confcommercio.



"Come conseguenza, è arrivato il provvedimento delle Entrate 19969/2017 che illustra l'obbligo di fornire all'Agenzia i dati dei condomini, per indicare nella dichiarazione dei redditi precompilata (730 o Redditi, l'ex Unico) le quote di detrazione per le spese condominiali di recupero edilizio, risparmio energetico e arredi di parti comuni. Incaricati dell'adempimento sono 'gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell'anno di riferimento', quindi anche quelli che nel frattempo si sono dimessi" prosegue l'associazione delle imprese.



«Non possiamo che unirci alla richiesta di prorogare il termine del 28 febbraio 2017 o di rendere facoltativo per l'anno corrente l'adempimento dell'invio telematico dei dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica», dichiara però Anna Rita Fioroni, responsabile di Confcommercio professioni, a supporto delle Associazioni degli Amministratori di Condominio.