In Italia continua a crescere il disagio sociale, avverte Confcommercio

"Il Misery Index di Confcommercio a novembre 2016 si è attestato su un valore stimato di 19,4 punti - viene diffuso in una nota dall'associazione delle imprese -, in aumento di cinque decimi di punto rispetto a ottobre, consolidando la tendenza all'ampliamento dell'area del disagio sociale in atto dalla primavera del 2016. Il peggioramento rilevato nell'ultimo mese è imputabile in larga parte alla componente relativa all'inflazione, a cui si è associato un modesto aumento della disoccupazione ufficiale."



Dall'ente di categoria si riporta dunque: "Tale evoluzione è stata determinata da una maggiore partecipazione al mercato del lavoro di coloro che in passato erano stati meno attivi nella ricerca di un'occupazione e che oggi intravedono maggiori possibilità di trovare un lavoro. A novembre il tasso di disoccupazione si è attestato all'11,9%, in aumento di un decimo di punto rispetto ad ottobre e di quattro decimi nel confronto annuo. Il numero di disoccupati è aumentato di 57mila unità su base mensile e 165 nel confronto con l'analogo mese del 2015, sottintendendo una maggiore partecipazione al mercato del lavoro di una parte degli scoraggiati. Il numero di occupati è aumentato di 19mila unità rispetto al mese precedente e di 201mila nei confronti di novembre del 2015. Nello stesso mese le ore di CIG autorizzate hanno registrato un'ulteriore riduzione su base annua (-27,5%). A questa tendenza fa eccezione la CIG ordinaria che risente del confronto con un periodo in cui era in atto il blocco delle autorizzazioni. Sulla base di questa stima si è calcolato che le ore di CIG effettivamente utilizzate - destagionalizzate e ricondotte a ULA - siano diminuite, a novembre, di 2mila unità su base mensile e di 46mila su base annua. Più intesa è la diminuzione degli scoraggiati con un calo di 4mila unità in termini congiunturali e di 92mila unità su base annua. Il combinarsi di queste dinamiche ha comportato un aumento di un decimo di punto del tasso di disoccupazione esteso. Nello stesso mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto sono aumentati dello 0,5%, per effetto della ripresa degli alimentari freschi e dei carburanti."



"In presenza di un tendenziale ritorno dell'inflazione su valori vicini all'1% è necessario, per una diminuzione dell'area del disagio sociale, che i ritmi di crescita della domanda di lavoro siano più intensi rispetto agli attuali, al fine di ridurre significativamente il numero dei disoccupati, elemento che potrebbe contribuire al consolidamento dei timidi segnali di miglioramento emersi a dicembre sul versante del clima di fiducia delle famiglie con effetti positivi sui consumi" precisano infine dalla Confcommercio.