Eurozona, a gennaio cresce sentimento economico: Italia al top

"A gennaio è 'leggermente cresciuto' il sentimento economico nell'Eurozona (+0,4 punti, arrivando a 108,2 l'indicatore Esi) ed è rimasto 'sostanzialmente stabile' nella Ue a 28 (dove è sceso di -0,2 punti, a 108,7)" spiega in una nota dalla Confcommercio, specificando che "nei 19 Paesi della valuta unica, il sentimento più positivo è stato il risultato di 'miglioramenti nell'industria, nei servizi e nella fiducia dei consumatori, che hanno controbilanciato la riduzione nel commercio al dettaglio e nelle costruzioni' "..



"Tra le grandi economie europee la crescita maggiore è stata registrata in Spagna (+1,4 punti), Italia e Olanda (+1,3 punti in entrambi i Paesi). In Italia l'indice Esi è arrivato a 105,6" riferisce in ultimo l'associazione delle imprese, commentando i dati Eurostat.