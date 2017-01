Etichettatura farine: ok a proposta su grano duro ma multe troppo alte, dice Assipan

"Assipan-Confcommercio condivide nel suo complesso il dettato normativo della proposta di legge in oggetto teso a differenziare i prodotti alimentari realizzati totalmente con farine di grano duro non raffinate, incentivandone la vendita e il consumo, e informando il consumatore attraverso la dicitura 'farine integrali'" spiega in una nota l'Associazione italiana panificatori e affini di Confcommercio sulla proposta di legge sull'etichettatura.



"L'unica osservazione - ha sottolineato Assipan - riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per coloro che pongono in vendita farine di grano duro non raffinate o integre e i prodotti da esse derivati non etichettati. Si ritiene, infatti, eccessiva l'ammenda da 1.600 a 9.500 euro attualmente prevista, in alternativa si propone un importo minimo di mille euro e un massimo di 5mila euro".



Infine, Assipan, sottolineando come "il testo di legge faccia riferimento solo alle farine di grano duro", ha richiesto che la pdl possa "interessarsi anche di quelle fatte con il grano tenero".