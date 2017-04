Disagio sociale continua a crescere: serve più occupazione, dice Confcommercio

Pubblicati di dati del Misery Index Confcommercio di febbraio 2017.

"Nel febbraio scorso il Misery Index Confcommercio è salito a 20,5 punti (+0,4 punti rispetto a gennaio) - segnala in una nota l'associazione delle imprese -, proseguendo nella tendenza all'aumento iniziata circa un anno fa. L'andamento registrato negli ultimi mesi dipende esclusivamente dalla componente prezzi la cui variazione, per i beni ad alta frequenza d'acquisto, è passata dal -1,1% di marzo 2016 al +3,2% di febbraio 2017."



Dalla Confcommercio rivelano: "Per contro, sempre nello stesso periodo, la disoccupazione estesa è scesa di mezzo punto, sintesi di una stabilizzazione della componente ufficiale e di una riduzione di quella relativa alla CIG ed agli scoraggiati. Sempre a febbraio, i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto sono aumentati del 3,2% (+2,2% a gennaio), il valore più elevato da dicembre 2012, a causa del permanere di tensioni inflazionistiche nelle aree degli alimentari freschi e dei carburanti. Anche se queste tensioni dovessero diminuire nei prossimi mesi, l'inflazione continuerà a svolgere un ruolo negativo sul reddito disponibile delle famiglie."



"Per ridurre l'area del disagio sociale e consolidare i timidi segnali di ripresa della fiducia emersi a marzo, ridando un po' di slancio ai consumi, è dunque necessario, per l'Ufficio Studi di Confcommercio, che 'l'occupazione cresca a ritmi più sostenuti rispetto a quanto rilevato negli ultimi otto mesi'" si rivela in conclusione dall'ente di categoria.