Diamanti da investimento: Consob ha fatto più chiarezza sul mercato, dice Federpreziosi

Un "passo importante che vede un primo concreto risultato del lavoro, finalizzato alla chiarezza e alla trasparenza del mercato, che ci ha visti così impegnati", dichiara in una nota il presidente di Federpreziosi Confcommercio, Giuseppe Aquilino, commentando la comunicazione giunta da Consob che ha ufficialmente comunicato di avere in corso specifici approfondimenti in merito alle proposte commerciali circa i cosiddetti "diamanti da investimento" da parte degli istituti bancari, in cui "i diamanti sono generalmente presentati come un investimento durevole, sicuro, con una possibile prospettiva di apprezzamento economico nel tempo e con un'enfasi rilevante sulle caratteristiche di bene-rifugio".



"Consob - viene spiegato - ha altresì avviato una collaborazione con la Banca d'Italia e con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In particolare, la Commissione indica che 'è, in ogni caso, di fondamentale importanza che i potenziali acquirenti siano informati che si tratta di investimenti che possono presentare rischi non immediatamente percepibili'."



"La Consob richiama, quindi, l'attenzione del pubblico su tale circostanza e sulla necessità di prestare la massima cautela nell'effettuare tali operazioni", si specifica.



La Consob raccomanda, inoltre, di "attenersi sempre alla regola generale di considerare l'adesione a proposte contrattuali solo quando se ne abbia un'adeguata comprensione e solo quando siano assistite da una documentazione chiara e completa". Infine, viene riferito, la Consob "rappresenta la necessità che gli offerenti l'acquisto, in particolare se operatori bancari, consapevoli della oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale, rendano sempre compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi, anche commissionali, presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello".