Ddl lavoro autonomo: importante passo in avanti ma restano criticità, dice Confcommercio

"Con questo disegno di legge sono state accolte alcune nostre richieste e si fa un importante passo in avanti perché per la prima volta il lavoro autonomo viene individuato come forma di lavoro indipendente ed autorganizzato, senza distinzioni tra professioni ordinistiche e non" spiega in una nota Anna Rita Fioroni, responsabile Confcommercio Professioni, nell'audizione sul ddl lavoro autonomo alla Commissione Lavoro della Camera.



"Bene l'intera deducibilità delle spese per la formazione e aggiornamento professionale, in cui chiediamo di ricomprendere anche quelle di viaggio e soggiorno. - continua la responsabile di Confcommercio Professioni - Positiva la deduzione fiscale integrale per la certificazione delle competenze, entro il limite massimo annuo di 5mila euro, che però deve riguardare ogni tipo di certificazione professionale con attenzione anche ai professionisti ex lege 4/13. Chiediamo, inoltre, maggiore facilità di accesso al credito per i professionisti non ordinistici con riferimento all'operatività dei Consorzi Fidi".



"L'estensione ai rapporti contrattuali della disciplina sull'abuso di dipendenza economica - precisa quindi Fioroni - non sarà di facile applicazione e riteniamo non risolva la problematica legata alla difficoltà di negoziazione dei compensi quando c'è forte asimmetria di posizioni tra le parti del contratto, come, ad esempio, nei rapporti con la PA".



"In tema di congedo parentale, un importante avanzamento è stato fatto, ma sarebbe opportuno prevedere un periodo di riferimento più ampio per il calcolo contributivo. - si sottolinea - Dal lato del welfare, positivi gli interventi del ddl, ma permangono disparità di trattamento sui supplementi di pensione e pensioni supplementari per pensionati della gestione separata, che andrebbero sanate".



"Per i lavoratori autonomi professionali resta, quindi, ancora molto da fare su vari fronti. - conclude quindi la rappresentante di Confcommercio - Penso, ad esempio, alla problematica della costante riduzione di reddito da contrastare con azioni che incentivino la competitività e che semplifichino burocrazia e fisco. Sarebbe già un primo traguardo definire, in modo inequivocabile e una volta per tutte, le caratteristiche dei lavoratori autonomi che sono esclusi dal pagamento dell'Irap per l'assenza dell'autonoma organizzazione, al fine di evitare dubbi ed incertezze".