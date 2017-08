Ddl concorrenza: bene stop clausole di parity rate, dice Confcommercio

Confcommercio commenta il ddl concorrenza.

"Confcommercio valuta positivamente gli interventi nei settori dell'energia, del turismo e dei trasporti contenuti nel ddl concorrenza approvato al Senato" viene comunicato dall'associazione delle imprese.

"Soddisfazione, in particolare, per l'abolizione delle clausole di parity rate che consentirà alle strutture turistico-ricettive di offrire sconti maggiori rispetto ai prezzi praticati dalle piattaforme on line" si sottolinea.

"Sul fronte energia, i principali interventi riguardano la cessazione della disciplina transitoria per i prezzi di elettricità e gas e la confrontabilità delle offerte di energia e gas, che garantiranno una maggiore trasparenza attraverso la predisposizione di un portale curato dall'Autorità dell'Energia. Soddisfazione anche per la norma sulle maxi bollette che ne garantirà la rateizzazione per importi significativi" prosegue l'ente di categoria.



"In materia di trasporti - conclude Confcommercio - l'approvazione della delega apre la strada ad un percorso di riforma organica della normativa sul settore del trasporto pubblico non di linea, taxi e Ncc, a lungo attesa da imprese e cittadini. L'auspicio è che si possa perseguire una più netta distinzione tra le attività di taxi e Ncc, una regolazione delle piattaforme tecnologiche nel rispetto delle norme che disciplinano le due professionalità ed un adeguamento del sistema sanzionatorio".