Crisi: 2017 anno di grandi rischi se tasse non scendono, dice Confcommercio

"Il 2017 si annuncia come un anno di grandi incognite e di rischi, soprattutto perché la fiducia delle famiglie continua e scendere. In una situazione del genere è difficile consolidare il trend di crescita dei consumi, che sono il traino degli investimenti", avverte in una nota il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.



"Per invertire il trend non servono ricette straordinarie, bisogna anzi abbandonare la logica degli interventi spot e dei bonus, per intraprendere invece un percorso di riduzione generalizzata delle aliquote Irpef. - viene chiarito - Si andrebbe così incontro al desiderio di oltre il 70% delle famiglie, che individuano nella riduzione delle tasse la priorità del Paese. Anche perché finchè si mantiene l'attuale livello di pressione fiscale, sarà difficile aspettarci PIL e consumi in linea con gli altri Paesi europei".