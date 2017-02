Consumi: fiducia italiani in crescita, 25% pensa che situazione economica migliorerà

La Confcommercio riporta alcuni dati Nielsen sulla fiducia dei consumatori.

"Segnali positivi dalla propensione al consumo degli italiani dai dati che emergono dalla Global Consumer Confidence Survey di Nielsen relativa al quarto quadrimestre 2016. Un italiano su cinque (19%) dichiara che quello presente è il momento giusto per fare acquisti - fanno sapere in un comunicato dalla Confcommercio -, sulla base di una valutazione positiva dello stato della propria situazione finanziaria."



L'associazione delle imprese riporta in ultimo: "Infatti, ben il 25% è dell'idea che quest'ultima migliorerà entro dodici mesi. E' un risultato sensibilmente in crescita sia su base tendenziale (+2 punti) che congiunturale (+6 punti)."