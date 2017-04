Confcommercio: mercato del lavoro in frenata, e ciò riduce disoccupati

La Confcommercio analizza i dati dell'Istat sul mercato del lavoro, e conferma "il permanere di una situazione connotata da scarsa vivacità".

"I dati provvisori sull'andamento del mercato del lavoro confermano il permanere di una situazione connotata da scarsa vivacità, evoluzione perfettamente in linea con un quadro congiunturale poco dinamico", dichiara in una nota Confcommercio commentando la stima preliminare dell'Istat di febbraio su occupati e disoccupati.



"Infatti nonostante la crescita su base annua sia ancora positiva (+294mila unità), si indebolisce la spinta al recupero dei livelli occupazionali e già dalla scorsa estate il profilo congiunturale è quasi piatto, con una variazione complessiva giugno 2016 - febbraio 2017 di soli 38mila occupati aggiuntivi" illustrano in una nota dall'associazione delle imprese.



"La presenza di un mercato del lavoro meno dinamico potrebbe aver contribuito alla sensibile riduzione del numero di disoccupati registrata su base mensile (-83mila unità) - informano infine dall'ente di categoria -, riportando nell'area degli inattivi parte di coloro che nei mesi precedenti, intravedendo maggiori passibilità, avevano svolto una ricerca più attiva di un lavoro."