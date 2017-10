Confcommercio alza stime PIL ma livelli pre-crisi ancora lontani

Confcommercio riporta i dati sulle stime del PIL nel 2017 e 2018.

"L'Ufficio Studi di Confcommercio ha alzato le stime del PIL per il 2017 da +1,1% a +1,3% e per il 2018 a +1,2% da +0,8%. Salgono anche le previsioni per i consumi, da +0,8% a +1,2% per l'anno in corso e a +1,1% (da +0,7%) per l'anno venturo" riporta in una nota l'associazione delle imprese.



L'ente di categoria evidenzia dunque: "Confermate invece al +2,7% le stime di crescita per gli investimenti nel 2017 mentre salgono al 2,9% le proiezioni per il 2018, in rialzo da 2,9%. L'Ufficio Studi Confcommercio nota comunque come l'Italia rimanga in ritardo rispetto ai livelli pre-crisi."



Dalla Confcommercio si descrive in conclusione: "Fatto 100 il livello del 2007, il Pil 2017 rimane ancora al di sotto della parità a quota 94,4 mentre i consumi sono a 96,7 e gli investimenti addirittura a 75,5."