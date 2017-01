Concessioni demaniali: da governo finalmente atto concreto, dice Confturismo

"Finalmente un atto concreto nel processo di revisione e riordino della normativa sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, in gestazione da diversi anni" dichiara Luca Patanè, presidente di Confturismo (Confcommercio) in merito all'approvazione del disegno di legge sulle concessioni demaniali.



"Il disegno di legge di delega al governo, approvato dal Consiglio dei Ministri, giunge dopo provvedimenti, pronunciamenti e sentenze, anche di livello Comunitario, che avevano gettato confusione e profonda incertezza fra le molte categorie di operatori che, sul demanio, operano da sempre generando offerta turistica e ricchezza per il Paese: - si sottolinea - da quelli degli stabilimenti balneari a quelli della ristorazione e dell'intrattenimento, della ricettività e della portualità turistica».