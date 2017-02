Brexit: su sede Ema pronti a task force, dice Confcommercio Milano

Confcommercio assicura collaborazione al sindaco Sala per portare la sede dell'Agenzia europea del farmaco a Milano.

«Sia la Camera di commercio - che con Diana Bracco sta già collaborando al dossier di candidatura - che Confcommercio Milano, impegnata sul fronte dell'accoglienza, sono pronte a entrare in partita con lo stesso spirito con cui è stata realizzata Expo e il fuori Expo», assicura Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio e di Confcommercio Milano, in seguito alle dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala che ha parlato della necessità di fare squadra per portare in città realtà come l'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ma non solo, che traslocheranno da Londra in seguito alla Brexit.



«Parte bene la sfida per portare a Milano l'Agenzia europea del farmaco. Riteniamo, infatti, molto positiva - specifica in una nota Sangalli - la conferma del sindaco Sala di costituire una task force pubblico-privato coinvolgendo sempre più il mondo delle imprese».



«Non sarà una sfida facile - ha concluso Sangalli - perché ci troveremo di fronte competitor del calibro di Vienna e Amsterdam, ma la nostra città ha tutte le potenzialità per vincere, a cominciare dal livello di qualità della vita e allo straordinario tessuto imprenditoriale».