Bankitalia: frenata a febbraio per prestiti alle imprese, più 2,2% a famiglie

Confcommercio analizza i dati sui prestiti diffusi da Bankitalia.

"Netta frenata dei prestiti alle imprese a febbraio da parte del settore bancario. Lo indica la Banca d'Italia nel Supplemento banca e moneta. A febbraio i prestiti alle imprese, corretti per tenere conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono cresciuti dello 0,1% annuo rispetto al +0,9% fatto segnare a gennaio" viene esposto in una nota dalla Confcommercio.



L'associazione delle imprese continua in conclusione: "I prestiti alle famiglie sono cresciuti del 2,2% annuo, stesso ritmo registrato a gennaio. Il tasso di crescita dei prestiti in sofferenza, corretto per cartolarizzazioni e cessioni, rallenta all'11,7% dal 12,2 per cento di gennaio."