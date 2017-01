Auto: nel 2016 vendite su del 6,5% nel mercato europeo

"Il mercato dell'auto archivia un 2016 positivo. Le vendite - secondo i dati diffusi da Acea - sono infatti aumentate del 6,5% nei dodici mesi tornando sopra la soglia dei 15 milioni" spiega in un comunicato la Confcommercio.



Dall'associazione delle imprese si riferisce infine: "A dicembre mercato positivo, ma in frenata con quasi 1,2 milioni auto vendute con un incremento del 3,2% rispetto all'anno precedente. Tra i principali mercati Italia e Spagna mostrano aumenti a doppia cifra, rispettivamente +15,8% e +10,9%. Tassi di crescita tra il 2 e il 5% per Germania, Francia e Gran Bretagna."