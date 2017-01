Al via da giugno la nuova Banca dei Tabaccai, con più prodotti e servizi

Presentata a Roma la nuova Banca dei Tabaccai (Itb), dopo l'acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo a dicembre. "Nata nel 2008, si tratta della prima banca online in Italia che opera nel settore dei sistemi di pagamento ed è dedicata alla rete delle tabaccherie con oltre 22mila esercizi commerciali convenzionati. Cinque sono le linee di prodotti offerti: conto corrente, carta di credito, finanziamenti sotto un certo tetto, assicurazioni di tutela (auto, capofamiglia e animali domestici) e servizi (tra cui l'intermediazione immobiliare). Si partirà a giugno, ma intanto si lavora per rendere operative le tabaccherie" spiega in una nota la Confcommercio.



"Con questa operazione abbiamo realizzato la prima banca di prossimità in Italia. La nostra offerta sarà semplice ma completa e disponibile a tutti i cittadini ai prezzi piu' accessibili del mercato", spiega il responsabile della divisione Banca dei Territori, Stefano Barrese.



Il presidente della Federazione italiana Tabaccai, Giuseppe Risso, ha sottolineato invece come grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, la rete dei tabaccai "sarà in grado di offrire ai cittadini servizi a livelli irraggiungibili per chiunque altro".