A Battipaglia "Spendi, gratta e vinci", il progetto per fidelizzare i clienti

Confcommercio organizza a Battipaglia il progetto 'Spendi, gratta e vinci'.

"Trenta attività coinvolte, 9.000 biglietti distribuiti, 16 imprese sponsor, 30 attività coinvolte con un montepremi di 16.394,30 euro. Questi i numeri del progetto 'Spendi, gratta e vinci', in programma dall'8 aprile al 30 giugno prossimi a Battipaglia, in provincia di Salerno" viene esposto in una nota dalla Confcommercio.



«Abbiamo replicato un'iniziativa già intrapresa dal presidente Paolo Ferro della Confcommercio di Pontecagnano che ha riscosso un grande successo - ha spiegato il presidente di Confcommercio Battipaglia, Massimo Sorvillo - e ringrazio per la collaborazione l'Amministrazione Comunale e la sindaca Cecilia Francese».



"Ogni cliente, a fronte di una spesa minima di 20 euro in una delle attività aderenti all'iniziativa, riceverà un biglietto del tipo 'gratta e vinci'" continua l'ente di categoria.



Si riporta dunque: "Il cliente avrà la possibilità di vincere un premio messo a disposizione dalle stesse attività, che potrà ritirare o spendere direttamente presso il negozio indicato nel biglietto."



"I premi in palio sono tantissimi, a metterli in palio i negozi aderenti all'iniziativa individuabili dai loghi presenti sui biglietti e dalla vetrofania applicata presso ogni attività coinvolta" si osserva.



«Il progetto - ha proseguito Sorvillo - mira a fidelizzare i clienti a rafforzare le sinergie fra le realtà commerciali di Battipaglia invitandoli a fare 'sistema', facilitando l'incremento dei consumi. L'auspicio è che le persone restino e facciano acquisti nella nostra città, poiché insieme ai commercianti ne sono l'anima e la rendono viva».



«Sono soddisfatto del lavoro svolto dai presidenti sul territorio. Queste iniziative - ha detto da parte sua il presidente provinciale di Confcommercio, Giovanni Marone - vivacizzano le aree urbane e esprimono la necessità di stare insieme e di aiutare il commercio a risollevarsi dalle acque stagnanti della crisi che da anni ha ridotto i consumi. Mi auguro che, come è già successo a Pontecagnano, i consumatori di Battipaglia e non solo, ritrovino il piacere di frequentare i negozi che partecipano a questo interessante progetto».