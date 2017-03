Riforma fallimentare 2017: "per Testo Unico serve armonizzazione UE"

Confassociazioni riflette sulla riforma fallimentare 2017.

«Lo scorso 3 febbraio il Senato ha approvato la delega al governo per la riforma delle procedure concausali, del fallimento e delle procedure per le crisi da sovraindebitamento. Una riforma organica ed importante che impatterà su tanti professionisti italiani, soprattutto e ovviamente, per quelli in crisi», ricorda in una nota Marco Recchi, vice presidente di ConfAssociazioni con delega alle Relazioni Sindacali.



«Elaborata dalla commissione Rordorf, a completamento e integrazione delle disposizioni normative varate nel decreto 83/2015, la riforma - riassume - punta ad allineare la normativa italiana sul tema dell'insolvenza con quella già in vigore negli altri paesi membri della Comunità Europea. Con importanti ripercussioni sulle aziende, sui professionisti e sui consumatori italiani».



«Per poter parlare, però, di un nuovo Testo Unico dell'insolvenza - ha ribadito Recchi - è necessario procedere all'armonizzazione normativa su base comunitaria. E Confassociazioni, come nelle fasi precedenti che hanno portato all'approvazione della riforma, segue anche questo iter di lavori parlamentari. La motivazione è presto spiegata: prima di tutto per monitorare che i singoli provvedimenti siano rispondenti a principi di equità. E, in secondo luogo, ma di uguale importanza, che tali provvedimenti siano utili per risolvere realmente, e senza inutili conseguenze, le crisi economiche nelle quali potrebbero trovarsi i professionisti iscritti».



«Indubbiamente la riforma approvata è di tutto rispetto - conclude -. Dalle variazioni lessicali (si parla di liquidazione giudiziale e non più di fallimento) a quelle sostanziali per cui, a titolo esemplificativo, scompare il fallimento d'ufficio, scompare l'attuale distinzione delle soglie di reddito (sopra la quale puoi fallire e sotto la quale no) e si adotta un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore così da velocizzare l'iter procedurale attivato. Il nostro esserci nel monitoraggio dell'iter parlamentare vuole essere un contributo partecipativo e propositivo per il sistema Paese e fare di questa riforma un vero strumento utile per i nostri professionisti, le imprese e i consumatori».