Como: senza lavoro dà fuoco alla casa. Morti il padre e 3 figli, quarto è grave

Da tempo senza lavoro, un padre 49enne di nazionalità marocchina ha dato fuoco al loro appartamento a Como. Morti nell'incendio l'uomo e 3 dei 4 figli, uno è grave.

Disperato perché non riusciva a trovare un nuovo lavoro, e forse temendo che i servizi sociali gli togliessero i figli, un uomo di 49enne di nazionalità marocchina si è reso responsabile di un omicidio-suicidio a Como.

L'uomo avrebbe volontarimente appiccato il fuoco nella casa popolare assegnata dal Comune di Como, in cui viveva con quattro figli di età compresa tra i 3 e i 12 anni.

Per le intossicazioni riportate nel rogo, due sorelline e un fratellino, rispettivamente di 6, 3 e 11 anni, sono morti poco dopo l'arrivo in ospedale, mentre la bambina di 5 anni resta in gravissime condizioni. Dopo le manovre di rianimazione all'ospedale di Cantù il cuore della piccola è ripartito ma resta in prognosi riservata. Il padre, invece, è stato trovato morto nell'appartamento, steso nel letto matrimoniale con accanto i figli.

Salva invece la moglie del marocchino, la quale recentemente sarebbe stata ricoverata in una struttura di Como per problemi di depressione.