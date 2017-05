FCA: emissioni Nox fuori norma. Commissione UE apre infrazione contro Italia

La Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia, perché la Fiat Chrysler Automobiles ha violato le norme sulle emissioni di ossidi di azoto (NOx).

La Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia perché ha violato le norme UE sull'omologazione delle auto, in particolare per le emissioni, da parte di Fiat Chrysler Automobiles.

Il nostro Paese avrà due mesi di tempo per replicare alle istituzioni europee e convincerle che sono state adottate tutte le misure necessarie per il controllo degli inquinanti delle auto FCA.



Il caso riguarda le emissioni di ossidi di azoto (NOx) prodotte dal modello Fiat 500X omologato dall'Italia. In una nota il ministro dei Trasporti Gaziano Delrio fa sapere di non condividere i presupposti su cui è stata proposta alla Commissione di avviare una procedura di infrazione al governo italiano per FCA e chiede che venga rinviata l'avvio della procedura di infrazione, in attesa che si possano fornire ulteriori chiarimenti.