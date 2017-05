In sciopero fame e sete: oncologo No Tap rischia di morire. Ma governo tace

Il governo Gentiloni e gran parte delle istituzioni e dei media mainstream tacciono mentre un uomo, l'oncologo e responsabile Scientifico Lilt Lecce Giuseppe Serravezza, sta morendo. Da una settimana è in sciopero della fame e della sete per protestare contro il gasdotto Tap.

Mentre parte del mondo politico si preoccupa così tanto della salute dei cittadini da presentare un disegno di legge che prevede l'obbligo dei vaccini per l'ammissione a scuola, di ogni ordine e grado, c'è un uomo che rischia di morire nell'indifferenza di gran parte delle istituzioni, soprattutto quelle che appoggiano il gasdotto Tap.



"Il silenzio assordante dei media nazionali sullo sciopero della fame e della sete del Professor Giuseppe Serravezza che protesta contro il gasdotto Tap è inaccettabile" denuncia su Facebook anche Michele Emiliano, sfidante di Matteo Renzi alle primarie del PD.



L'oncologo e responsabile Scientifico Lilt Lecce è in sciopero della fame e della sete dal 26 aprile.



"Il Professore chiede, per interrompere lo sciopero che sta mettendo a rischio la sua vita, che il governo accetti di incontrare i sindaci salentini che protestano contro la localizzazione dell'opera nella Marina di Melendugno in località San Foca aprendo alla possibilità di modificare il progetto" sottolinea il governatore della Puglia.



"Ieri abbiamo costantemente monitorato la salute del Professore assieme al Sindaco di Casarano ed al medico di famiglia. L'altro ieri il Professore era stato ricoverato presso l'Ospedale di Casarano e lì reidratato a seguito di un blocco renale molto grave. La situazione può precipitare da un momento all'altro" avverte Emiliano.



"Perché questo gesto estremo? Le abbiamo tentate tutte: cinque anni per far capire che il Salento non può più permettersi opere così impattanti. Accanto a queste motivazioni, ce ne sono altre, di carattere quasi personale: sono i miei pazienti che non ci sono più, i tanti che andandosene mi hanno chiesto di fare qualcosa per evitare ai loro figli la stessa sofferenza" aveva spiegato il 2 maggio Serravezza dal palco della "Gallipoli Run - Corri per la ricerca", manifestazione podistica nazionale organizzata da Lilt Lecce.



A causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute di Serravezza, il Comitato No Tap lancia un ennesimo appello al governo Gentiloni, ricordando: "C'è un Uomo, un oncologo, che sta rischiando di morire per difendere la popolazione, i cari dei suoi pazienti già morti di tumore, di quei tumori causati dall'inquinameno ambientale dovuto alle emissioni di Cerano, di Colacem di ILVA e di tutti gli Ecomostri che Voi avete autorizzato, per tutti i limiti ambientali che Voi avete permesso di sforare, per le leggi create da voi e sempre da voi raggirate in nome degli sporchi interessi economici. - concludendo - Quell'uomo si sta lasciando morire per difendere i cari delle persone che voi avete ammazzato".



Poi il Comitato si rivolge ai vertici del TAP, chiarendo: "La vostra finta attenzione verso pochi alberi è l'ennesimo insulto di fronte all'indifferenza per un Uomo che rischia la sua vita chiedendovi di andar via!".