Vaccini Report: "pensar male" ormai è peccato e pure contagioso, dice Comilva

Il Comilva commenta le reazioni che ci sono state in merito all'inchiesta di Report sui vaccini anti HPV (papilloma virus).

"Al di là delle premesse ben chiare del conduttore (non era una inchiesta contro i vaccini e non lo è stata a tutti gli effetti) i fatti e le storie raccontate hanno a che fare con una realtà (scomoda, forse) che nessuno può negare (nonostante l'impegno che potrà metterci …). Né possono essere messe in discussione l'autorevolezza e la competenza scientifica di coloro che hanno accettato di partecipare alla trasmissione. Chi parla di falsità e di menzogne lo dimostri con i fatti e non con lo schieramento dei carri armati della comunicazione o l'autoritarismo di maniera, o con qualche altra metafora improponibile" dichiara in una nota il Comilva, in merito all'inchiesta di Report sui vaccini anti HPV (papilloma virus).



"Sarebbe sempre tempo di rispondere a tono e non invocare sempre i soliti luoghi comuni delle 'malattie che tornano a far paura' o dei 'vaccini super-sicuri': per una volta che un servizio pubblico fa veramente il suo mestiere si grida allo scandalo, e per cosa poi? - prosegue il Coordinamento del movimento italiano per la libertà delle vaccinazioni - Rendiamoci conto che, al punto in cui siamo, non è più possibile parlare di vaccini se non in chiave promozionale, in accordo al pensiero unico vaccinale. Null'altro è permesso, nemmeno pensare di denunciare un danno o il mancato rispetto delle più elementari regole di farmacovigilanza".



"Non siamo più nemmeno autorizzati a 'pensar male' perché altrimenti facciamo peccato (contagioso e mortale) per aver offeso questa nuova divinità che ci è stata così amorevolmente donata dalla scienza (quella con la S maiuscola) e dall'industria farmaceutica, che vuole solo il nostro bene. - viene infatti osservato - Non possiamo nemmeno pensare di utilizzare correttamente i soldi pubblici (nostri) per fare della vera farmacovigilanza o della ricerca indipendente perché serviranno per acquistare sempre più vaccini e, magari, finanziare campagne promozionali per rinforzare la reputazione del nuovo PNPV".



"Quindi vaccinatevi e state buoni (se potete): se poi qualcosa va storto, beh, sarà stata sicuramente una sfortunata coincidenza e sarà un medico o qualche autorevole commissione (che non vi avrà nemmeno visitato e che baserà le sue decisioni sulle ricerche condotte dall'industria farmaceutica) a decidere se è il caso di scomodare l'Aifa o meno. - conclude il Comilva - Questo succede in Italia, mentre altri, in Europa e nel mondo, pensano che le cose non siano proprio così chiare con il vaccino HPV. Forse sarebbe il caso di rifletterci un po' su".