Decreto vaccini: usata scienza come grimaldello, dice Comilva

Il Comilva esorta tutti a non farsi "intimorire" nonostante il Senato abbia approvato il decreto vaccini, perché "hanno usato la scienza come un grimaldello".

"Il Senato di quello che resta della Repubblica Italiana ha approvato con modifiche il ddl n. 2856, conversione in legge del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. Questo è un atto di una gravità assoluta, portato a compimento grazie ad un accordo di interesse che si nasconde dietro al paravento della tutela della salute pubblica che si vuole preminente rispetto alla libertà di scelta individuale, in barba ai dettami della Costituzione, in primis l'art. 32" denuncia in una nota il Comilva.



Il Coordinamento del movimento italiano per la libertà delle vaccinazioni avverte quindi che "coloro i quali, consapevoli e non, hanno sostenuto e votato a favore di questo provvedimento, si sono assunti una responsabilità che non potevano in alcun modo accreditarsi: hanno usato la scienza come un grimaldello per forzature che non trovano alcun riscontro nella realtà e hanno sostenuto il dogma scientifico per tacitare il dissenso che in questo campo è il sale del progresso".



"A beneficio di tutti - specifica l'associazione - ribadiamo che la scienza non è verità assoluta ma un percorso faticoso che può avanzare veramente solo quando si mette continuamente in discussione, viceversa sprofonda nel baratro della follia umana. Nessuno si può appropriare della scienza, tanto meno chi ci guadagna: il dibattito scientifico non si conduce a colpi di maggioranza o contando le pubblicazioni scientifiche accreditate da organismi controllati dall'industria farmaceutica. In una vera comunità scientifica non si radiano i medici che propongono una riflessione seria sulle vaccinazioni e mettono in evidenza i rischi della pratica vaccinale. Questa non è scienza! Questa è la dittatura del pensiero unico!".



Il Comilva esorta quindi a non farsi "intimorire dall'autorità costituita da persone che sono vuote dentro quanto arroganti e presuntuose all'esterno: - aggiungendo - è il tempo di agire responsabilmente e consapevolmente, facendosi carico in prima persona del nostro futuro".



"In questi giorni - conclude l'associazione - tutti noi abbiamo potuto constatare il risveglio delle coscienze, generato dall'impulso naturale che in ognuno di noi ha generato l'indignazione verso questa classe politica, prigioniera di concetti astratti veicolati da precisi gruppi di interesse. Una classe politica incapace di dialogo e di confronto democratico, prigioniera della sua stessa ambizione, indegna di rappresentare chiunque se non coloro che la governano in modo occulto. Questa è quindi, nonostante il momento gravoso, una grande opportunità per tutti noi: la legge che il parlamento sta per approvare non sarà la nostra sconfitta, bensì la grande occasione per dimostrare a tutto il mondo chi sono veramente gli italiani. La nostra storia ci insegna che nei momenti difficili sappiamo reagire e riprenderci quello di cui pochi scellerati hanno inteso privarci: la libertà".