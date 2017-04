Colombia: a Mocoa ancora emergenza, con focolai di epatite A e B e di varicella

La Fides informa sulla situazione a Mocoa, in COlombia, investita da una frana di fango dopo lo straripamento di due fiumi.

"A due settimane dallo straripamento dei due fiumi, il Sangoyaco e il Mulato, la popolazione di Mocoa (Colombia) vive ancora in stato di emergenza, soprattutto sanitaria: mancano cibo, acqua e cure mediche" viene spiegato in una nota dall'agenzia di stampa cattolica Fides.



Dall'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie informano: "La luce è stata ripristinata, ma solo a tratti, qualche giorno fa. Mancano i medicinali, l'ospedale è piccolo e i posti letto sono tutti occupati, le persone continuano a utilizzare acqua non trattata."



"In un simile contesto il rischio di epidemie sta diventando estremamente alto - precisa quindi la Fides -, come conferma anche l'ultimo bollettino medico: molti i focolai di epatite A e B e di varicella registrati, e parallelamente aumentano anche le infezioni micotiche e i casi di dissenteria."



"In città è obbligatorio indossare le mascherine a causa del forte odore di fango e di sporcizia, che ha attirato numerosi gruppi di avvoltoi. Sui muri sono affissi centinaia di annunci di persone disperse, quasi tutti bambini. La frana di fango non ha ucciso solo i piccoli, ma anche molti genitori: gli orfani sono stati sistemati in una struttura non lontana. Bambini che al momento nessuno sta cercando, e di cui non si conosce il destino. Intanto i media locali hanno iniziato a lanciare critiche alla Croce rossa colombiana, accusata di non stare gestendo nel modo migliore l'emergenza. Le Ong impegnate a Mocoa confermano i disagi" si rende noto in conclusione.