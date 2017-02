Colombia: Chiesa chiede cessate il fuoco a ELN non dopo ma prima negoziati

Vescovo della diocesi di Arauca (Colombia) chiede all'Esercito di liberazione nazionale che il cessate il fuoco avvenda non alla fine ma ll'inizio dei negoziati.

"Il Vescovo della diocesi di Arauca (Colombia) chiede segni chiari di pace da parte dell'ELN (Esercito di liberazione nazionale) in questo momento particolare: nell'ultima settimana - scrive in un comunicato la Fides -, questo gruppo guerrigliero ha attaccato posti di polizia e ha rubato autobus del trasporto pubblico."



L'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie chiarisce quindi: "Sua Ecc. mons. Jaime Muñoz Pedroza, Vescovo di Arauca, che fa parte del gruppo di Vescovi che si adoperano come facilitatori nel processo di dialogo fra il governo e la guerriglia del ELN, ha avvertito che questo tipo di azioni tolgono molta credibilità alle iniziative di pace che vuole il paese."



«Ecco il nostro appello: che alla pari dei negoziati, si riesca ad andare avanti anche in queste altre cose, perché altrimenti la gente vede che non c'è progresso» ha detto ieri mons. Jaime Muñoz Pedroza, scelto dalla Conferenza Episcopale Colombiana (CEC) per seguire i colloqui di pace fra governo e ELN, alla fine della celebrazione domenicale.



Si evidenzia infine: "La richiesta del Vescovo di Arauca, è molto chiara: il cessate il fuoco definitivo non si dovrebbe fare al termine del processo di dialogo, ma all'inizio dei negoziati."