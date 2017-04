Colombia: 12mila bambini di Mocoa torneranno a scuola dopo Pasqua

A causa della frana abbattutasi su Mocoa (Colombia), migliaia di bambini non vanno più a scuola.

"Mentre continua ad aumentare il numero dei morti a causa della frana abbattutasi su Mocoa (Colombia), il Governo è impegnato affinchè gli oltre 12mila minori ritornino a scuola. Infatti oggi nessuno degli studenti di Mocoa sta frequentando le lezioni. Dopo un sopralluogo delle infrastrutture scolastiche, il ministro dell'Istruzione ha dichiarato che gli studenti che frequentano scuole pubbliche e private, rimasti fuori a causa dell'emergenza, potranno tornare progressivamente in aula dopo la Settimana Santa, dando priorità alle scuole le cui infrastrutture non siano state danneggiate e dove si garantiscano ai minori le migliori condizioni per poter partecipare alle lezioni. Attualmente ci sono sei scuole con infrastrutture compromesse e che richiedono un intervento" segnala in una nota l'agenzia di stampa cattolica Fides.



"Il Ministro ha dichiarato che prima che i minori rientrino a scuola dovranno avere una assistenza psicosociale e un accompagnamento adeguato, oltre ad essere forniti di un kit scolastico", soecifica l'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie.