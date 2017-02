Olio: bene concorso Ercole Olivario ma serve più produzione, dice Mongiello (PD)

Colomba Mongiello del PD sul settore dell'olio Made in Italy.

"La XXV edizione dell'Ercole Olivario è la fotografia dell'eccellenza delle nostre imprese e dei nostri imprenditori che, ogni anno, alzano la competizione virtuosa aumentando il valore della produzione italiana di qualità" dichiara in una nota Colomba Mongiello, deputata del Partito Democratico.



"L'Ercole Olivario da semplice marchio è diventato simbolo della metafora di un paese che - spiega l'esponente dem -, anche nelle annate difficili come questa, sa dare il meglio di sé. L'olio dunque, un Made in Italy che insieme al vino, è molto prezioso per la nostra agricoltura. Ma tutti noi dobbiamo fare ancora molto di più se la produzione interna dell'olio non è neppure sufficiente alla richiesta interna. Fare di più a partire dall'aumento di produzione delle cultivar italiane patrimonio di biodiversità di conservazione del territorio, di ricchezza economica e ambientale. Fare di più perché, come dico con una battuta, tutti vogliono il nostro olio ma facciamo fatica a darglielo. In questi tre anni abbiamo fatto tanta strada: dalla mia legge salva olio, quadro normativo di riferimento delle forze dell'ordine, alla messa a punto del piano olivicolo nazionale, e dei piani olivicoli regionali, per i quali però siamo indietro. Ma, non basta, dobbiamo fare di più".



"Venticinque anni di storia - ha sottolineato quindi Giorgio Mencaroni, Presidente del Comitato di Coordinamento del Concorso - costituiscono un anniversario importante. Il nostro concorso fotografa lo stato dell'arte di un mondo che conta oltre 1 milione di ettari, quasi 250 milioni di piante, per una produzione che nell'ultima campagna ha superato quota 243mila tonnellate di olio, garantendo lavoro a circa 1 milione di addetti impegnati a vario titolo nella filiera. 174 le etichette in gara, che saranno selezionate dalle commissioni delle 17 regioni di provenienza. Etichette che verranno poi degustate da un panel specializzato dal 27 al 31 marzo presso la Camera di Commercio di Perugia."