Maltempo: governo valuta estensione fondo solidarietà a imprese non assicurate

"Il governo valuta l'estensione del fondo di solidarietà alle imprese non assicurate; presto anticipato il 100% delle somme PAC; anche le aziende agricole non assicurate potrebbero avere accesso al fondo di solidarietà nazionale destinato ad alleviare i danni provocati dalla vasta ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia" annuncia in una nota Colomba Mongiello, commentando l'audizione in Commissione Agricoltura del sottosegretario alle Politiche agricole Giuseppe Castiglione.



Castiglione, rispondendo ad un'interrogazione ha infatti annunciato, come riporta la deputata PD, "la decisione del Governo di valutare l'adozione di una deroga alle norme in materia giustificata dall'eccezionalità dell'accaduto".



"Lo stesso sottosegretario - prosegue - ha affermato che sarà reso disponibile al più presto l'anticipo del 100% delle somme rivenienti dalla PAC così da garantire alle aziende beneficiarie la liquidità finanziaria necessaria ad affrontare le spese più urgenti".



"Entrambi gli interventi - sottolinea Mongiello - offrono un sostegno concreto e immediato al mondo agricolo, duramente colpito da nevicate, gelate e piogge che in tanti casi hanno praticamente azzerato la produzione e provocato danni strutturali agli impianti produttivi. Il superamento del vincolo dell'assicurazione, in particolare, consente di estendere le provvidenze per la calamità a migliaia di piccole e piccolissime imprese meridionali che mai si sono trovate ad affrontare una situazione climatica come quella di questi giorni".