Terremoto, Coldiretti a Montecitorio: burocrazia non sia alibi per inerzia

Allevatori ed agricoltori della Coldiretti sono scesi in piazza Montecitorio, a Roma, per denunciare la troppa burocrazia che non fa ripartire i territori colpiti dal terremoto. Ma la burocrazia non diventi "un alibi per nascondere inerzia e incapacità", dice David Granieri, presidente della Coldiretti Lazio.

"Meno Burocrazia, più ricostruzione", "Le parole non aiutano a mungere", "Senza stalle l'Abruzzo muore" e "Burocrati peggio del terremoto". Sono solo alcuni dei cartelli portati in piazza a Roma da agricoltori e allevatori di Amatrice e Accumoli "messi in ginocchio dal terremoto e ora umiliati dalla lentezza esasperante di chi deve decidere e non decide, di chi deve firmare e non firma", come denuncia la Coldiretti Lazio.



Centinaia di imprenditori agricoli hanno risposto infatti alla chiamata della Coldiretti, presidiando piazza Montecitorio per denunciare, a 200 giorni dalle prime scosse, "l'inefficacia della risposta politica all'emergenza terremoto che ha devastato, dall'agosto scorso, campagne, territori e comunità che hanno sempre vissuto di agricoltura e di allevamento"



Nonostante l'ex premier Matteo Renzi aveva promesso container per tutti prima di Natale ed una ricostruzione veloce (oltre che completa), ad oggi gli abitanti dei territori colpiti dal sisma lamentano l'abbandono delle istituzioni.



Il principale colpevole dei ritardi è ancora una volta la burocrazia, come spiega David Granieri, presidente della Coldiretti del Lazio, precisando comunque che questo "non può diventare un alibi per nascondere inerzia e incapacità di chi ha il dovere politico e morale di rispondere al grido di dolore dei nostri soci, dei nostri imprenditori agricoli".



"Assurdo dover constatare - osserva infatti - che le poche stalle provvisorie finora montate sono state distrutte dal vento o sono crollate sotto il peso della neve. Abbiamo chiesto di montare ad Amatrice e Accumoli le stalle di legno al posto dei tunnel coi tubolari e le tende, ma ci hanno risposto che non era possibile perché dovremmo aspettare mesi per le firme e per le autorizzazioni del Genio Civile, della Regione, dei Comuni”.



"Vorrei tanto che qualcuno di quelli che stanno seduti in poltrona, nei palazzi, venisse a passare una notte in tenda o dentro le casette mobili, a diciotto gradi sotto zero. Che ne sanno i politici e i burocrati di come si vive tra le nostre montagne, in mezzo alla neve, camminando tra le carcasse delle pecore morte di stenti. Non chiediamo aiuto, non chiediamo favoritismi. Vogliamo che le istituzioni ci rimettano nelle condizioni di poter lavorare e guadagnarci da vivere col nostro lavoro, come sempre abbiamo fatto", chiarisce dal palco istallato sotto il Parlamento Luca Guerrini, allevatore.



Il problema dei ritardi della burocrazia mette a repentaglio inoltre la sopravvivenza non solo dell0agricoltura, ma anche del turismo, vale a dire le principali voci dell'economia del comprensorio amatriciano.