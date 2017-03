Roma: Coldiretti disponibile a riorganizzazione dei mercati rionali

La Coldiretti del Lazio plaude alla riorganizzazione dei mercati rionali di Roma.

"La riorganizzazione dei mercati rionali di Roma è una bella notizia. Accogliamo con favore ed interesse il piano proposto dalla sindaca Virginia Raggi e dall'assessore al commercio Adriano Meloni. Siamo pronti a fare la nostra parte, partecipando all'assegnazione della quota del 25% delle aree mercatali riservate al mondo agricolo", dichiara in una nota David Granieri, presidente della Coldiretti del Lazio.



"Metteremo in campo l'esperienza già maturata con Campagna Amica, - assicura - pronti a contaminare i mercati della capitale con la trasparenza e la reputazione che ha decretato il successo di Campagna Amica, iniziativa di vendita diretta dei prodotti agricoli disciplinata da un codice di autoregolamentazione più rigido delle regole mercatali che ci ha permesso di introdurre il concetto di consumo consapevole ed informato a beneficio dei consumatori romani, con i quali oggi non a caso abbiamo un forte rapporto di fiducia diretto, personale".



"Premiare la territorialità significa sostenere la rete dei produttori agricoli locali e anche porre un freno alla invasione, sui banchi dei mercati, di frutta, verdure e ortaggi che non sempre offrono ai consumatori di Roma garanzie di salubrità e di sicurezza alimentare", osserva infine Granieri.