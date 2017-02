Campagna Amica Roma: non solo Auditorium. Nuovo mercato alle Terme di Caracalla

La Coldiretti Lazio informa che apre un nuovo mercato di Campagna Amica nel complesso dell'Aranciera di San Sisto, in via Valle delle Camene, nei pressi delle Terme di Caracalla a Roma. Confermato l'appuntamento di Campagna Amica all'Auditorium - Parco della Musica.

"Nuovo mercato di Campagna Amica nel complesso dell'Aranciera di San Sisto, in via Valle delle Camene, nei pressi delle Terme di Caracalla a Roma. Anche qui le aziende agricole associate Coldiretti saranno protagoniste, sabato 25 e domenica 26 febbraio, della filiera corta che, tagliando i passaggi intermedi e le speculazioni commerciali, ha favorito negli anni la nascita e il consolidamento del rapporto fiduciario diretto tra produttori e consumatori", viene annunciato in una nota.



"Sabato 25, sempre a Roma, si rinnova l'appuntamento con il mercato all'Auditorium - Parco della Musica, mentre ogni venerdì e sabato apre al pubblico quello di via Tiburtina", si precisa quindi.



"Al sabato appuntamento con i prodotti a chilometro zero anche al mercato di Viale della Tecnica, al quartiere Eur, che propone tra le altre cose ortofrutta biologica" viene inoltre ricordato.



La Coldiretti Lazio riferisce inoltre che "l'Aranciera di San Sisto ospiterà venerdì 24, alle 11.30, il convegno promosso da Coldiretti sul tema 'Un nuovo sviluppo per Roma tra turismo, sostenibilità, filiera corta, enogastronomia'. Relatori Alfonso Pecoraro Scanio, coordinatore del comitato scientifico della fondazione Campagna Amica, Stefano Masini, responsabile Ambiente Coldiretti, i presidenti di Federconsumatori e Adusbef, Rosario Trefiletti e Elio Lannutti, il presidente della Coldiretti del Lazio David Granieri, il presidente della commissione Ambiente del Comune di Roma, Daniele Diaco e l'assessore alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Giuseppina Montanari. In apertura il saluto del vicesindaco Luca Bergamo".