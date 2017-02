Vuoi che Virginia Raggi si dimetta? Il sondaggio online del Codacons

Il Codacons imita il M5S e lancia un sondaggio online.

"Dopo l'incredibile serie di vicende giudiziarie, indagini, dimissioni, polizze e quant'altro che hanno investito nelle ultime settimane il Campidoglio ed in particolare il sindaco Virginia Raggi, il Codacons ha deciso di lanciare un sondaggio sul web, chiedendo ai cittadini di esprimere la propria opinione" viene riferito in un comunicato dell'associazione dei consumatori.



"La domanda che l'associazione pone ai romani attraverso il sito www.codacons.it è la seguente: 'Vuoi che Virginia Raggi rimanga in carica o vuoi che lasci l'incarico di sindaco?' Abbiamo deciso di utilizzare lo stesso strumento usato dal M5S - si continua in conclusione -, ossia il web, per dare voce ai cittadini e permettere loro di esprimersi sul sindaco e sull'opportunità o meno di sue dimissioni. Invitiamo i romani a partecipare al sondaggio e, nei prossimi giorni, comunicheremo il risultato della consultazione online."