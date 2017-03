Violenza donne: multa di Strasburgo sia pagata da agenti e Comune, dice Codacons

Il Codacons sulla sentenza della Corte di Strasburgo su un vaso di violenza domestica.

"La sanzione inflitta dalla Corte di Strasburgo all'Italia per il caso di violenza su una donna di Remanzacco, dovrà essere pagata personalmente dagli agenti delle forze dell'ordine e dai funzionari del Comune che, secondo quanto stabilito dalla Corte stessa, avrebbero sottovalutato l'allarme lanciato alla vittima", dichiara in una nota il Codacons, che è pronto a ricorrere alla Corte dei Conti per far si che la multa non sia pagata dalla collettività.



«Nella sentenza i giudici della Corte europea dei diritti umani affermano senza mezzi termini che le autorità non hanno saputo proteggere la donna, nonostante le denunce presentate - spiega il presidente Carlo Rienzi - Una negligenza e sottovalutazione del pericolo di cui dovranno rispondere tutti i soggetti cui la donna protagonista della vicenda si era rivolta: forze dell'ordine, autorità e Comune».



«Chiameremo a rispondere della sanzione agenti di polizia, carabinieri e funzionari comunali che non hanno gestito adeguatamente gli allarmi lanciati dalla vittima, e costoro dovranno pagare la multa con i propri beni personali. - assicura quindi - In tal senso siamo pronti a presentare una istanza alla Corte dei Conti regionale, per evitare che sia la collettività tutta a pagare per gli errori di pochi».