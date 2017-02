Vigili assenteisti Capodanno 2015 Roma: udienza davanti gup per rinvio a processo

"Domani il Gup del Tribunale di Roma deciderà se processare 7 vigili urbani e 7 medici della capitale per la vicenda delle assenze di massa durante la notte di Capodanno tra il 2014 e il 2015. La Procura ha chiesto infatti il rinvio a giudizio per i vigili che presentarono certificati medici falsi allo scopo di giustificare le loro assenze, e per i medici che rilasciarono i certificati attestanti problemi di salute, certificati secondo le indagini palesemente falsi" si fa sapere in un comunicato dal Codacons.



"Nei loro confronti l'accusa è di false attestazioni o certificazioni e truffa. Nell'ambito dell'udienza preliminare di domani - continua quindi l'associazione dei consumatori -, il Codacons, che da subito era sceso in campo contro i vigili assenteisti, si costituirà parte civile, in rappresentanza dei cittadini romani danneggiati dal comportamento illegale di medici e agenti della Polizia Municipale."



Viene descritto in ultimo: "Nell'atto di costituzione il Codacons ha chiesto un risarcimento di 20.000 euro nei confronti dei soggetti che saranno ritenuti responsabili di reati per il danno prodotto alla categoria degli utenti, ingiustamente privati dei servizi garantito dai vigili urbani nella notte di Capodanno tra il 2014 e il 2015."