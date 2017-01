Vaccini: senza quelli singoli al via contenziosi, dice Codacons ad avvocati di Napoli

"Il Codacons è intervenuto oggi (ieri, ndr) al convegno sui vaccini organizzato a Napoli da 'Officina Forense' e patrocinato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, dal titolo 'Vaccini obbligatori e facoltativi'. - viene diffuso in un comunicato dell'associazione dei consumatori - L'avv. Marco Ramadori, presidente Codacons ed esperto di tematiche sanitarie, ha ribadito nel corso dell'incontro la necessità di commercializzare in Italia i vaccini in forma singola, e non in soluzione esavalente come avviene oggi. Questo perché i vaccini obbligatori nel nostro paese sono solamente quattro, cioè antidifterite, antitetanica, antipoliomelite, antiepatite virale B. Tuttavia nelle ASL, anziché informare correttamente i genitori in merito alla disciplina legislativa sui vaccini obbligatori per legge e quindi effettuare solamente i quattro vaccini ai bambini in età pediatrica, viene fornito ed iniettato ai piccoli un vaccino esavalente che contiene anche due vaccini facoltativi, ossia pertosse ed infezioni da Haemophilus influenzale di tipo b."



"Ciò non solo rappresenta una violenza nei confronti delle famiglie - si specifica -, ma rischia di dare vita a contenziosi legali laddove Regioni e Comuni stanno proponendo leggi che vincolano la frequentazione di scuole e asili alla somministrazione dei vaccini obbligatori, pur non esistendo in Italia la possibilità di iniettare solo i 4 vaccini previsti dalla legge".



"Per tale motivo - ha sostenuto il Codacons nel corso del convegno - l'unica possibilità è giungere alla commercializzazione dei vaccini in forma singola anche in Italia."